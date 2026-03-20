मध्य पूर्व में ‘तेल-गैस युद्ध’ का विस्फोट, ईरान-इजरायल टकराव से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली

Iran-Israel War: ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाने तथा परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम रोकने के लिए अमरीका द्वारा शुरू किया गया पश्चिम एशिया युद्ध 20वें दिन गुरुवार को सामरिक क्षेत्र से निकलकर 'तेल-गैस युद्ध' यानी परस्पर आर्थिक ठिकाने नष्ट करने के संघर्ष में बदल गया। इजरायल ने ईरान से कतर तक फैले दुनिया के सबसे बड़े पार्स गैस फील्ड पर ईरान के हिस्से (साउथ पार्स) में हमला किया तो जवाब में ईरान ने अमरीका-इजरायल के सहयोगी खाड़ी देशों कतर, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तेल-गैस ठिकानों पर मिसाइलें व ड्रोन हमले कर तबाही मचा दी। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल आ गया। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए और शेयर मार्केट धराशायी हो गए। युद्ध को यह नया मोड़ देने में इजरायल बेकाबू दिखा वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप व उनके सहयोगी खाड़ी देश लाचार दिखे।