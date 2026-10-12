होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी कंट्रोल के दावों को ईरान ने किया खारिज, कहा – ‘ज़मीनी हकीकत दावों से मेल नहीं खाती’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच युद्ध में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के कंट्रोल पर भी दोनों देश आमने-सामने हैं। ईरान ने शुरू से ही कहा है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर हमेशा से उसका कंट्रोल रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, वहीँ अमेरिका दावे करता है कि उसकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करती है। अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि अमेरिकी कंट्रोल की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में सामान्य शिपिंग आवाजाही बहाल हो गई है। इस दावे पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।