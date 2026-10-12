12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी कंट्रोल के दावों को ईरान ने किया खारिज, कहा – ‘ज़मीनी हकीकत दावों से मेल नहीं खाती’

Iran-US Conflict: होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी कंट्रोल के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारी इस्माइल बघाई ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 12, 2026

Esmaeil Baghaei

इस्माइल बघाई (Photo - ANI)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच युद्ध में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के कंट्रोल पर भी दोनों देश आमने-सामने हैं। ईरान ने शुरू से ही कहा है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर हमेशा से उसका कंट्रोल रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, वहीँ अमेरिका दावे करता है कि उसकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करती है। अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि अमेरिकी कंट्रोल की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में सामान्य शिपिंग आवाजाही बहाल हो गई है। इस दावे पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

"ज़मीनी हकीकत दावों से मेल नहीं खाती"

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (Esmaeil Baghaei) ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया। बघाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा कंट्रोल है और ज़मीनी हकीकत अमेरिकी दावों से मेल नहीं खाती। बघाई ने चेतावनी दी कि जब तक उनके देश अमेरिकी सैन्य आक्रामकता और आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक इस इलाके में सुरक्षा बहाल नहीं हो सकती।

ईरान कर रहा है अपना काम

बघाई ने आगे कहा कि अमेरिका कह सकता है कि होर्मुज स्ट्रेट अब असरदार नहीं रहा और ईरान ने अपनी बढ़त खो दी है। लेकिन सच तो यह है कि ईरान भी अपना काम कर रहा है। बघाई ने आगे कहा, "हम समझते हैं कि एक मीडिया अभियान चल रहा है जिसमें अमेरिका कारण की जगह और इसके असर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 21 मार्च से पहले होर्मुज स्ट्रेट खुला था और अभी जो रुकावटें आ रही हैं, वो सीधे तौर पर विदेशी दखलअंदाज़ी का नतीजा हैं।"

ईरान को हो रहा है नुकसान

ईरानी अधिकारियों ने माना कि उनका देश भी होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और अमेरिका से चल रही जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में चल रहे संकट से ईरान को कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो रहा है। इसके लिए ईरान ने पूरी तरह से अमेरिकी सैन्य दखलअंदाज़ी को ज़िम्मेदार ठहराया। बघाई ने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से कहा कि वो ईरान की आलोचना करने के बजाय अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए अपना कूटनीतिक दबाव डालें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

यूएसए

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Oct 2026 07:01 pm

Published on:

12 Oct 2026 06:47 pm

Hindi News / World / होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी कंट्रोल के दावों को ईरान ने किया खारिज, कहा – ‘ज़मीनी हकीकत दावों से मेल नहीं खाती’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘पाकिस्तान यहाँ के लोगों का है, सेना का नहीं’, खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू होने पर इमरान खान के बेटे कासिम ने साधा निशाना

Imran Khan and son Kasim Khan
विदेश

Nobel Prize 2026: कौन हैं रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड, जिन्हें मिला 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल?

Nobel Prize
विदेश

हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब में बढ़ते हमलों को रोकने में मदद के लिए ईरान तैयार, ईरानी अधिकारी इस्माइल बघाई ने दिया प्रस्ताव

Esmaeil Baghaei
विदेश

यमन की सेना ने किए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले, ताइज़ में की एयरस्ट्राइक्स

Yemen soldiers
विदेश

नेपाल में फिर बाढ़ का अलर्ट: अगस्त की तबाही के बाद पश्चिमी जिलों में Flash Flood का खतरा, बिहार-यूपी पर क्या असर?

Budhi Gandaki River
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.