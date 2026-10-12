‘हम कभी भी शुरुआती स्थिति में वापस नहीं जाएंगे’, अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए ईरान तैयार लेकिन शर्तें ज़रूरी

बघाई ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के डिप्लोमैटिक रुख को साफ करते हुए कहा, "ईरान, अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पुरानी शिकायतों को भुलाकर या ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ करके इसकी शुरुआत नहीं करेगा। हम कभी भी शुरुआती स्थिति में वापस नहीं जाएंगे। क्या आप पिछले दो सालों के अनुभवों को नज़रअंदाज़ करके यह कह सकते हैं कि हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से यह शुरू हुआ था? इसके लिए शर्तें ज़रूरी हैं। हर गुज़रते दिन के अनुभव का हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे - चाहे वो अपनी क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए हो या दूसरी तरफ की गलतियों से सीखने के लिए।"