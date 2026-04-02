‘अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं’, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने लिखा पत्र

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां लगातार ईरान की हार का दावा कर रहे है वहीं ईरान भी हर मौके पर यह साफ करता आया है कि वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। दोनों देशों की सरकारें जहां युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है वहीं जनता को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (Iran's President Masoud Pezeshkian) ने अमेरिकी जनता के नाम एक खुला पत्र लिखकर बड़ा संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी लोगों के मन में अमेरिकी नागरिकों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है।