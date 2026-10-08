ईरान का दावा – ‘प्रतिबंधों, धमकियों और हमलों के बावजूद न्यूक्लियर इंडस्ट्री कर रही तरक्की’

इस्लामी ने AEOI की कुछ उपलब्धियाँ बताते हुए कहा, "हमने कृषि और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में रेडिएशन का इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की हैं। जो उत्पाद और बीज इस प्रक्रिया से गुज़रे हैं और जिन पर प्लाज़्मा या रेडिएशन प्रोसेसिंग की गई है, उनकी पैदावार में कम से कम 30% और कुछ मामलों में 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुए समझौतों के तहत लगभग 78 उत्पादों का लगातार उत्पादन और आपूर्ति की जा रही है, जबकि 20 से ज़्यादा अन्य उत्पाद अभी रिसर्च और डेवलपमेंट के चरण में हैं। जब ये उत्पाद अपने क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय की ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, तो इन्हें हमारे उत्पादों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।"