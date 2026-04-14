US-Iran War: ट्रंप के खिलाफ पोप लियो के बयान पर ईरान का समर्थन, गालिबाफ ने कहा- ‘पोप लियो के निडर रुख का सम्मान करते हैं’

गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पोप लियो के निडर कदम का सम्मान! 'मुझे कोई डर नहीं है' की गूंज सुनाई देती है, जब वह इजरायल और अमेरिका के युद्ध अपराधों की निंदा करते हैं। यह नारा उन सभी लोगों के लिए रास्ता दिखाता है, जो बेगुनाहों की हत्या पर चुप रहने से इनकार करते हैं। @Pontifex का नेतृत्व लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस रोशनी के लिए धन्यवाद!