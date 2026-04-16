सीज़फायर के बाद फिर शुरू होगा युद्ध? 21 अप्रैल से ईरान में सभी स्कूलों में होंगी ऑनलाइन क्लासेज़ शुरू

21 अप्रैल को ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर खत्म हो रहा है। ऐसे में युद्ध फिर शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान में सभी स्कूलों को ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार ने फैसले की कोई वजह नहीं बताई है। सीज़फायर के बाद फिर से युद्ध शुरू न हो, इसके लिए कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की शांति-वार्ता हुई, जो विफल रही। हालांकि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच शांति-वार्ता का दूसरा दौर हो सकता है। अमेरिका और ईरान के साथ ही पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर सहमति बन जाए, जिससे युद्ध खत्म हो सके। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) भी इसी सिलसिले में बातचीत के लिए इस समय ईरान दौरे पर हैं।