पाबंदियों के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने किया दावा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा तेहरान पर लगे प्रतिबंधों को स्थायी रूप से न हटाने के लिए मतदान किए जाने के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान सामने आया है। पेजेशकियन ने कहा है कि, उनका देश हर परिस्थिती का सामना करेगा और अपने ऊपर लगी पाबंदियों के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करेगा।
इस फैसले से बिफरे पेजेशकियन ने कहा कि तेहरान तथाकथित 'स्त्रैपबैक मैकेनिज्म' के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को पार कर लेगा। सरकारी टेलीविजन पर बात करते हुए पेजेशकियन ने कहा, स्त्रैपबैक के माध्यम से वे रास्ता रोकते हैं, लेकिन दिमाग और विचार ही रास्ता खोलते या बनाते हैं।
देश के दो प्रमुख परमाणु केंद्रों पर जून में हुए हमलों का जिक्र करते हुए पेजेशकियन ने आगे कहा, वो हमें रोक नहीं सकते। वे हमारे नातांज या फोर्डों (जून में अमेरिका और इजरायल द्वारा हमला किए गए परमाणु प्रतिष्ठान) पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि नातांज का निर्माण और पुनर्निर्माण इंसानों ने ही किया है।
बता दे कि शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले महीने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए 30-दिवसीय प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान तेहरान पर विश्व शक्तियों के साथ 2015 में हुए उस समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया गया था जिसका उद्देश्य उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना था।