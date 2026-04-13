Iran-US Talks Fail: ‘अमेरिका अपनी शर्तें बदल रहा है’, बातचीत फेल होने की ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताई वजह

अराघची ने कहा कि इस्लामाबाद समझौते का MOU यानि मेमो ऑफ अंडरस्टेंडिंग लगभग तैयार था। दोनों पक्ष अंतिम सहमति के बेहद करीब थे, लेकिन अमेरिकी रवैये के चलते यह समझौता नहीं हो सका। अराघची ने कहा कि 21 घंटे तक चली गहन और मुश्किल बातचीत आखिरकार बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। तेहरान ने यह भी संकेत दिया कि अगर बातचीत के दौरान शर्तों में लगातार बदलाव न किए जाते, तो यह डील संभव हो सकती थी।