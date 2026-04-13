13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran-US Talks Fail: ‘अमेरिका अपनी शर्तें बदल रहा है’, बातचीत फेल होने की ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताई वजह

Iran-US Talks: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका ने ऐन वक्त पर अपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर लिए। इसके कारण बातचीत बेनतीजा रही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Apr 13, 2026

Iran foreign minister Syed Abbas Araghchi

ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची (फोटो- एएनआई)

Iran-US War:इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान बातचीत को लेकर नई अपडेट सामने आई है। ईरान की तरफ से कहा गया कि संभावित समझौते को जानबूझ कर अमेरिकी डेलिगेट्स ने अंतिम समय में पटरी पर से उतार दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने, बार-बार शर्तें बदलने और नाकाबंदी जैसी रणनीतियों का सहारा लिया, जिससे सहमति बनने की प्रक्रिया बाधित हो गई।

MOU लगभग तैयार था

अराघची ने कहा कि इस्लामाबाद समझौते का MOU यानि मेमो ऑफ अंडरस्टेंडिंग लगभग तैयार था। दोनों पक्ष अंतिम सहमति के बेहद करीब थे, लेकिन अमेरिकी रवैये के चलते यह समझौता नहीं हो सका। अराघची ने कहा कि 21 घंटे तक चली गहन और मुश्किल बातचीत आखिरकार बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। तेहरान ने यह भी संकेत दिया कि अगर बातचीत के दौरान शर्तों में लगातार बदलाव न किए जाते, तो यह डील संभव हो सकती थी।

47 सालों में सबसे ऊंचे स्तर की सीधी बातचीत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान ने 47 सालों में वॉशिंगटन के साथ अपनी सबसे ऊंचे स्तर की सीधी बातचीत ईमानदारी और चल रहे झगड़े को खत्म करने में मदद करने के इरादे से की है। अराघची ने दुख जताया कि कोई सबक नहीं मिला।

अराघची ने एक्स पर लिखा कि 47 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर हुई गहरी बातचीत में, ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ अच्छी नीयत से बातचीत की। लेकिन जब 'इस्लामाबाद एमओयू' से बस कुछ इंच दूर थे, तो हमें गोलपोस्ट बदलने और ब्लॉकेड का सामना करना पड़ा। कोई सबक नहीं मिला। अच्छी नीयत से अच्छी नीयत पैदा होती है। दुश्मनी से दुश्मनी पैदा होती है।

डिप्लोमैटिक ब्रेकथ्रू की संभावना अभी भी है: मसूद पेजेशकियान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका के साथ डिप्लोमैटिक ब्रेकथ्रू की संभावना अभी भी है, बशर्ते वॉशिंगटन अपना नजरिया बदले। उन्होंने अमेरिका से सर्वाधिकारवाद को छोड़ने और ईरान के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की। ऐसा बदलाव एक समझौते का रास्ता बना सकता है। बता दें, सर्वाधिकारवाद एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें राज्य सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।

राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने एक्स पर एक पोस्ट में बातचीत करने वाले डेलिगेशन के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सरकार अपना सर्वाधिकारवाद छोड़ दे और ईरानी देश के अधिकारों का सम्मान करे, तो समझौते तक पहुंचने के रास्ते जरूर मिल जाएंगे। इस बीच, अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 13 अप्रैल से ईरानी पोर्ट्स में आने-जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से समुद्री नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 01:30 pm

Hindi News / World / Iran-US Talks Fail: ‘अमेरिका अपनी शर्तें बदल रहा है’, बातचीत फेल होने की ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कोविड वैक्सीन की वजह से हजारों की मौत, एलन मस्क ने किया दावे का समर्थन, कहा- ‘मुझे लगा मैं मर रहा हूं’

Elon Musk
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान-अमेरिका विवाद में आया नया मोड़, समर्थन देने चीन आया आगे

Admiral Dong Jun
विदेश

US-Iran War: इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद बुरी तरह भड़के ट्रंप, बोले- मुझे कोई परवाह नहीं, ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा

US President Donald Trump
विदेश

‘तेल की बढ़ जाएंगी कीमतें’, ट्रंप द्वारा नाकेबंदी की धमकी के बाद ईरान ने दी चेतावनी

Donald Trump, Strait of Hormuz blockade, Mohammad Bagher Ghalibaf, Iran US tensions 2026, Mohammad Bagher Ghalibaf warning, global oil prices surge, naval blockade Iran, US Iran failed talks Pakistan, oil supply disruption crisis, Gulf shipping halted, energy crisis warning, tanker movement halted Hormuz, geopolitical tensions Middle East, fuel price spike prediction, Iran nuclear dispute talks collapse,
विदेश

बैंक में 1.46 करोड़, पत्नी के पास 190 तोला सोना-चांदी, नेपाल के नए पीएम बालेन्द्र शाह के पास है बेशुमार संपत्ति

Balendra Shah
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.