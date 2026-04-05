कश्मीर में आतंकवाद का खेल खत्म हुआ या नहीं; 12 बाद रिपोर्ट में खुलासा

‘द संडे गार्डियन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट, फेंसिंग और एडवांस्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से क्रॉस-बॉर्डर घुसपैठ काफी हद तक कम हो गई है। इससे पाकिस्तान-समर्थित ग्रुप्स की कैडर और रिसोर्स फिर से भरने की काबिलियत पर काफी असर पड़ा है। हालांकि पहले के सालों में लोकल रिक्रूटमेंट एक चिंता का विषय था, लेकिन मिलिटेंट लीडरशिप पर लगातार दबाव और आउटरीच की कोशिशों की वजह से नए इंडक्शन में कमी आई है। साथ ही, टारगेटेड ऑपरेशन ने एक्टिव मिलिटेंट की उम्र कम कर दी है, जिससे उनका ऑपरेशनल असर कम हो गया है। इन उपायों का कुल असर बड़े पैमाने पर हमलों में कमी और इलाके में स्टेबिलिटी इंडिकेटर में सुधार के रूप में देखा गया है।