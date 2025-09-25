कोलकाता की भीषण बारिश के पीछे कहीं यह मौसमी ‘दानव’ तो नहीं? होश उड़ा देगा यह खुलासा

रिसर्च में भारतीय मौसम विभाग के 1901 से 2020 तक के बारिश के आंकड़े टेस्ट किए गए। साथ ही, 1979 से 2020 तक के वायुमंडलीय डेटा का सहारा लेकर यह समझने की कोशिश की गई कि किस तरह एल नीनो भारी बारिश का केंद्र बनाता है। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। देश के अपेक्षाकृत ड्राई हिस्सों जैसे दक्षिण-पूर्वी और उत्तर-पश्चिम भारत में एल नीनो के दौरान बारिश कम हुई। लेकिन इसके उलट मॉनसून के सबसे अधिक वर्षा वाले इलाके मध्य और दक्षिण-पश्चिम भारत में स्थिति बिल्कुल अलग दिखी। यहां बारिश की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी भले कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो उसका स्वरूप कहीं अधिक प्रचंड हो जाता है।