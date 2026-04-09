इस्लामाबाद में आमने-सामने होंगे अमेरिका-ईरान, किसके सिर होगा जिम्मा, कौन-कौन होगा शामिल?

US Iran Meeting In Islamabad: दुनिया भर की निगाहें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां 10 अप्रैल को एक ऐसी अहम बैठक है जो सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। अमेरिका और ईरान, जो हाल ही में एक-दूसरे को गंभीर चेतावनियां दे चुके हैं, अब पाकिस्तान के निमंत्रण पर बातचीत की मेज पर आने को तैयार दिख रहे हैं। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंका गहराती जा रही थी।