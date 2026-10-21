ईरान की सत्ता बदलने की चाह से हिजबुल्लाह तक, नेतन्याहू की रणनीति में ट्रंप की भूमिका कितनी अहम?

बेंजामिन नेतन्याहू(फोटो-ANI)
Israel-Iran Conflict: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश ईरान की सरकार को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने मंगलवार को उत्तरी इजरायल के एक यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान यह बयान दिया। नेतन्याहू के मुताबिक, उन्होंने रविवार समेत कई मौकों पर ट्रंप के साथ इस विषय पर बातचीत की है। उन्होंने ईरान की सरकार को सत्ता से हटाने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इससे हिजबुल्लाह के खात्मे और लेबनान के साथ शांति की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। यह नेतन्याहू का दावा है।
नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ट्रंप ने रविवार को इजरायल में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले उनके दोबारा चुने जाने का समर्थन किया। इजरायल में अगले सप्ताह चुनाव होने हैं। नेतन्याहू अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप के साथ अपने करीबी संबंधों को अहम मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान का मुकाबला करने के लिए दोनों नेताओं की साझेदारी जरूरी है। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वह 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली संसदीय चुनाव से पहले ईरान पर एहतियाती हमला करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने उन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के आरोपों को खारिज किया था, जिनका कहना था कि वह चुनावी लाभ के लिए सैन्य टकराव चाहते हैं।
इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को बिना पूर्व घोषणा के इजरायल का दौरा किया और नेतन्याहू से मुलाकात की। चैनल 12 न्यूज ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। इजरायली आर्मी रेडियो के अनुसार, बैठक दक्षिणी इजरायल के एक सैन्य अड्डे पर हुई। नेतन्याहू के कार्यालय ने रिपोर्ट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। पेंटागन ने भी यात्रा की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी और हेगसेथ के कार्यालय ने शुरुआत में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट सामने आने के बाद हेगसेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के तहत तैनात अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। हालांकि, उनकी पोस्ट में इजरायल यात्रा या नेतन्याहू से मुलाकात का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
नेतन्याहू पहले भी कई बार ईरान की सरकार को सत्ता से हटाने की बात कह चुके हैं। वर्ष 2025 में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान उन्होंने ईरान के लोगों से कहा था कि उनकी आजादी का समय करीब है। फरवरी में इजरायल और अमेरिका की ओर से एक और सैन्य अभियान शुरू किए जाने के दौरान भी उन्होंने ऐसा आह्वान दोहराया था।
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