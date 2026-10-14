14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी धमकी – ‘अगर इज़रायल पर हमले में हिज़बुल्लाह ने दिया ईरान का साथ तो लेबनान के और इलाके पर होगा कब्ज़ा’

इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने लेबनान के और इलाके पर कब्ज़े की धमकी दे दी है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2026

Israel Katz

इज़रायल काट्ज़ (Photo - ANI)

इज़रायल (Israel) के रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने धमकी दी है कि अगर हिज़बुल्लाह (Hezbollah) ने इज़राइल पर हमले में ईरान (Iran) का साथ दिया, तो उनकी सेना दक्षिणी लेबनान (Lebanon) में और इलाक़े पर कब्ज़ा कर लेगी। काट्ज़ ने कहा, "अगर ईरान ने इज़रायल पर हमला किया और इस हमले में हिज़बुल्लाह ने ईरान का साथ दिया, तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और दक्षिणी लेबनान में नबातीह और लितानी जैसे इलाक़ों में उसे अपनी ज़मीन गंवानी पड़ेगी, जो इज़रायल के स्थायी सिक्योरिटी ज़ोन का हिस्सा बन जाएंगे।" काट्ज़ ने आज इज़रायली सेना के कब्ज़े वाले लेबनानी इलाके के दौरे के दौरान यह बात कही।

सेना है ज़मीनी हमले के लिए तैयारी

इज़रायली रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सेना हिज़बुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। काट्ज़ ने यह भी कहा कि ऐसा होने पर लेबनान की राजधानी और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को भी खाली कराया जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा।

हिज़बुल्लाह के गढ़ पर भी हमले की धमकी

काट्ज़ ने हिज़बुल्लाह के गढ़ पर भी हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा कि इज़रायल पर ईरान के हमले की स्थिति में अगर हिज़बुल्लाह ने ईरान का साथ दिया, तो उसके गढ़ दहियाह को भी खाली कराया जाएगा, उसके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जाएगा और लेबनान में दस लाख से ज़्यादा शिया मुस्लिमों के पास विस्थापित होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा।

लेबनान पर इज़रायली हमले जारी

इज़रायल और लेबनान के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह में जंग जारी है। ऐसे में लेबनान में इज़रायली हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसी साल 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान में हमले बढ़ा दिए थे। कई बार सीज़फायर होने के बावजूद भी इज़रायली सेना ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई पर विराम नहीं लगाया। इज़रायली हमलों की वजह से न सिर्फ घर और इमारतें तबाह हो रही हैं, साथ ही बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हो रहे हैं। इनमें सिर्फ हिज़बुल्लाह के आतंकी ही नहीं, बल्कि निर्दोष लेबनानी नागरिक भी शामिल हैं। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अपनी सेना को लेबनान में कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है और साफ कर दिया है कि वह लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएंगे और जब तक ज़रूरत होगी, सेना को वहीँ रखेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Oct 2026 05:56 pm

Published on:

14 Oct 2026 05:45 pm

Hindi News / World / इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी धमकी – ‘अगर इज़रायल पर हमले में हिज़बुल्लाह ने दिया ईरान का साथ तो लेबनान के और इलाके पर होगा कब्ज़ा’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

यमन में जंग से बिगड़े हालात, 8 लाख लोगों तक नहीं पहुंच रही खाद्य सहायता

Civil war im Yemen
विदेश

फेसबुक पर क्या था वो विवाद? जिस पर सऊदी अरब ने युवक को सुनाई थी मौत की सजा, फिर कैसे पलटा फैसला?

Facebook comment blasphemy
विदेश

‘अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार’, ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका को दे डाली एक और चेतावनी

iran-us latest update
विदेश

चुनाव से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने माना – ईरान पर हमले फिलहाल इज़रायल के लिए सही नहीं

Benjamin Netanyahu
विदेश

रूस ने की हूती विद्रोहियों से अपील – नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर न हो हमले

Houthis missile strike
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.