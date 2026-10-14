इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी धमकी – ‘अगर इज़रायल पर हमले में हिज़बुल्लाह ने दिया ईरान का साथ तो लेबनान के और इलाके पर होगा कब्ज़ा’

इज़रायल और लेबनान के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह में जंग जारी है। ऐसे में लेबनान में इज़रायली हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसी साल 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान में हमले बढ़ा दिए थे। कई बार सीज़फायर होने के बावजूद भी इज़रायली सेना ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई पर विराम नहीं लगाया। इज़रायली हमलों की वजह से न सिर्फ घर और इमारतें तबाह हो रही हैं, साथ ही बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हो रहे हैं। इनमें सिर्फ हिज़बुल्लाह के आतंकी ही नहीं, बल्कि निर्दोष लेबनानी नागरिक भी शामिल हैं। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अपनी सेना को लेबनान में कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है और साफ कर दिया है कि वह लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएंगे और जब तक ज़रूरत होगी, सेना को वहीँ रखेंगे।