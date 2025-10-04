Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप के आदेश की फिर उड़ी धज्जियाँ, गाज़ा पर इज़रायली हमले में 7 लोगों की मौत

Israel-Hamas War: हमास ने इज़रायली बंधकों को छोड़ने पर सहमति जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम प्रस्ताव की कई शर्तों को मान लिया है। ऐसे में ट्रंप ने इज़रायल को गाज़ा पर बमबारी रोकने का आदेश दिया था लेकिन अब एक बार फिर उनके आदेश की धज्जियाँ उड़ गई हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 04, 2025

Israel strikes in Gaza

Israel strikes in Gaza (Photo - Video screenshot)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध पर विराम लगाने के लिए हमास ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया जताते हुए सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) को रिहा करने पर सहमति जता दी है। हालांकि हमास के निरस्त्रीकरण और राजनीतिक बहिष्कार जैसी कुछ शर्तों पर उसने मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत की इच्छा जताई है। हमास की प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप ने इज़रायल को गाज़ा में बमबारी बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इज़रायली सेना ने ट्रंप के इस आदेश की धज्जियाँ उड़ा दी है।

गाज़ा पर इज़रायल ने फिर किया हमला

ट्रंप के आदेश के बावजूद इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी और दक्षिणी क्षेत्रों में हमले किए। इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी और अन्य इलाकों में कई हवाई हमले और बमबारी की। इससे फिलिस्तीनियों में हाहाकार मच गया।

7 लोगों की मौत

गाज़ा सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने बताया कि इज़रायली हमलों में गाज़ा सिटी के तुफाह इलाके में एक घर पर हमले में 4 लोग मारे गए। वहीं खान यूनिस में विस्थापितों के कैंप पर हुए हमले में 2 बच्चे सहित 3 लोग मारे गए। कुल 7 लोगों की इज़रायली हमलों में मौत हो गई।

कई लोग घायल

इज़रायली हमलों में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

Updated on:

04 Oct 2025 03:21 pm

Published on:

04 Oct 2025 03:20 pm

Hindi News / World / ट्रंप के आदेश की फिर उड़ी धज्जियाँ, गाज़ा पर इज़रायली हमले में 7 लोगों की मौत

