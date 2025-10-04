ट्रंप के आदेश की फिर उड़ी धज्जियाँ, गाज़ा पर इज़रायली हमले में 7 लोगों की मौत

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध पर विराम लगाने के लिए हमास ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया जताते हुए सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) को रिहा करने पर सहमति जता दी है। हालांकि हमास के निरस्त्रीकरण और राजनीतिक बहिष्कार जैसी कुछ शर्तों पर उसने मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत की इच्छा जताई है। हमास की प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप ने इज़रायल को गाज़ा में बमबारी बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इज़रायली सेना ने ट्रंप के इस आदेश की धज्जियाँ उड़ा दी है।