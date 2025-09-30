दोहा पर हमले के लिए इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने जताया खेद, कतर से मांगी माफी

नेतन्याहू ने कुछ समय पहले कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए किए गए हमले पर खेद जताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 सितंबर को दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने के लिए इज़रायली सेना ने मिसाइल दागी थी। इज़रायल के इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता बच गए थे। इस हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया था। इज़रायल के इस हमले की कतर समेत कई इस्लामिक देशों और अन्य दूसरे देशों ने भी आलोचना की थी।