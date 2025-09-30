Patrika LogoSwitch to English

दोहा पर हमले के लिए इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने जताया खेद, कतर से मांगी माफी

इज़रायल ने कुछ समय पहले हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था। अब इसके लिए इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 30, 2025

Benjamin Netanyahu and Donald Trump

Benjamin Netanyahu and Donald Trump (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) इस समय अमेरिका (United States Of America) के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने व्हाइट हाउस (White House) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से मुलाकात की और गाज़ा में युद्धविराम (Ceasefire In Gaza) के लिए उनके प्रस्ताव पर सहमति भी जताई। इस दौरान इज़रायली पीएम ने कुछ समय पहले अपने देश की सेना की एक हरकत के लिए खेद भी जताया।

दोहा पर हमले के लिए जताया खेद

नेतन्याहू ने कुछ समय पहले कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए किए गए हमले पर खेद जताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 सितंबर को दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने के लिए इज़रायली सेना ने मिसाइल दागी थी। इज़रायल के इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता बच गए थे। इस हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया था। इज़रायल के इस हमले की कतर समेत कई इस्लामिक देशों और अन्य दूसरे देशों ने भी आलोचना की थी।

कतर से मांगी माफी

नेतन्याहू ने इस दौरान कतर से इस हमले के लिए माफी भी मांगी। इसके लिए नेतन्याहू ने ट्रंप की मध्यस्थता में कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) से फोन पर बात की और दोहा में हुए इज़रायली हमले पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी।

नेतन्याहू का वादा

नेतन्याहू ने अल थानी से फोन पर बात के दौरान उनसे एक वादा भी किया। इज़रायली पीएम ने कतर के पीएम से वादा किया कि भविष्य में उनके देश की धरती पर इस तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा।

