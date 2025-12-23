अंधेरी रात की खौफनाक दास्तान: रसूखदारों ने फिल्म हीरोइन के साथ की दरिंदगी, पुलिस ने भरोसा बेच डाला

Twin Town Actress: आंखों में अभिनय की दुनिया के बड़े सपने संजोए 18 साल की एक लड़की ने अपनी पहली ही फिल्म में शानदार काम किया था। वह हीरोइन बन गई थी (Twin Town Actress) और उसकी हर तरफ चर्चा हो रही थी और उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसे उम्मीद थी कि अब उसका करियर सातवें आसमान पर होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सफलता का वह जश्न मना रही है, वही उसे एक ऐसे अंधेरे की ओर ले जाएगी, जहां से वापसी का रास्ता कांटों भरा होगा। यह कहानी साल 1997 की है। एक रात वह अपनी फिल्म की टीम के साथ बाहर गई थी। जश्न के बीच वह एक ऐसे रसूखदार शख्स और उसके दोस्त के साथ अकेली रह गई (News of the World Scandal), जिनका उस फिल्म से कोई सीधा नाता नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने घर जाने के मकसद से टैक्सी मंगवाने के लिए फोन (UK Phone Hacking Scandal) मांगा, लेकिन मदद के बदले उसे धोखा मिला। उन दोनों युवकों ने न केवल उसकी मदद करने से मना किया, बल्कि उस मासूम लड़की के साथ वह दरिंदगी की, जिसके बारे में सोच कर आज भी उसकी रूह कांप जाती है।