राष्ट्रीय

किशोरी के साथ गांव के ही 3 युवकों ने किया सामूहिक बलात्कार, आपत्तिजनक वीडियो दिखा कर महीनों से कर रहे थे ब्लैकमेल

Blackmailing: हरियाणा के नूंह में 17 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो दिखा कर महीनों तक किया ब्लैकमेल, पुलिस ने गठित की विशेष टीमें।

भारत

MI Zahir

Dec 23, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

Nuh Haryana minor girl gangrape: हरियाणा के नूंह जिले (Haryana Crime News) से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां के सदर तावड़ू थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन दबंगों ने सामूहिक दुष्कर्म (Nuh Gangrape Case) किया। आरोपियों ने न केवल पीड़िता को अगवा कर पूरी रात बंधक बनाए रखा, बल्कि पिछले कई महीनों से आपत्तिजनक वीडियो और जान से मारने की धमकी देकर उसे मानसिक व शारीरिक यातनाएं भी दे रहे थे। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, घटना शुक्रवार रात की है। आरोपी जबरन पीड़िता के घर में घुसे और उसे हथियारों के दम पर डराकर-धमका कर घर से बाहर खींच कर ले गए। आरोपियों ने उसे पास के ही एक सुनसान खेत में स्थित ट्यूबवेल पर ले गए। वहां आरोपियों ने किशोरी को पूरी रात बंधक बनाकर रखा और बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार (Nuh Haryana minor girl gangrape) किया।

किसी को बताया तो परिवार को जान से मार देंगे

शनिवार सुबह करीब 11 बजे आरोपियों ने उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ा कि यदि उसने किसी को कुछ बताया, तो वे उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। साथ ही उन्होंने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी।

ब्लैकमेलिंग का पुराना खेल: मोबाइल देकर बना रहे थे दबाव

पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले कई महीनों से लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने पीड़िता को जबरन एक मोबाइल फोन दिया था और उस पर लगातार संपर्क में रहने का दबाव बनाते थे। किशोरी जब भी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती, तो आरोपी महीनों पहले रिकॉर्ड किए गए उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे चुप करवा देते थे। इस लगातार मिल रही प्रताड़ना के कारण किशोरी गहरे मानसिक तनाव में थी।

इलाके में भारी रोष और पुलिस की मुस्तैदी

इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय निवासियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें फांसी जैसी सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए नूंह पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी

पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और उसका बयान भी दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

डिजिटल युग में बढ़ती ब्लैकमेलिंग की चुनौतियां

बहरहाल, यह मामला केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे अपराधी अब तकनीक (मोबाइल और वीडियो) का इस्तेमाल नाबालिगों के शोषण के हथियार के रूप में कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और 'लोक-लाज' के डर का फायदा उठाकर अपराधी महीनों तक पीड़ित को ब्लैकमेल करते रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस को साइबर सुरक्षा और त्वरित काउंसलिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

23 Dec 2025 04:32 pm

