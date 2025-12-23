किशोरी के साथ गांव के ही 3 युवकों ने किया सामूहिक बलात्कार, आपत्तिजनक वीडियो दिखा कर महीनों से कर रहे थे ब्लैकमेल

Nuh Haryana minor girl gangrape: हरियाणा के नूंह जिले (Haryana Crime News) से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां के सदर तावड़ू थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन दबंगों ने सामूहिक दुष्कर्म (Nuh Gangrape Case) किया। आरोपियों ने न केवल पीड़िता को अगवा कर पूरी रात बंधक बनाए रखा, बल्कि पिछले कई महीनों से आपत्तिजनक वीडियो और जान से मारने की धमकी देकर उसे मानसिक व शारीरिक यातनाएं भी दे रहे थे। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, घटना शुक्रवार रात की है। आरोपी जबरन पीड़िता के घर में घुसे और उसे हथियारों के दम पर डराकर-धमका कर घर से बाहर खींच कर ले गए। आरोपियों ने उसे पास के ही एक सुनसान खेत में स्थित ट्यूबवेल पर ले गए। वहां आरोपियों ने किशोरी को पूरी रात बंधक बनाकर रखा और बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार (Nuh Haryana minor girl gangrape) किया।