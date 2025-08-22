कराची के लोगों ने 50 घंटे बिजली गुल होने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें की बंद

पाकिस्तान में कई जगह मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। कई शहरों में इस वजह से बिजली कभी गुल हो गई। इनमें कराची भी शामिल है। कराची में बिजली गुल होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोकल मीडिया के अनुसार हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई जगह 50 घंटे से ज़्यादा समय तक बिजली गुल रही। इसके बाद कराची में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया।