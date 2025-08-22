कराची के लोगों ने 50 घंटे बिजली गुल होने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें की बंद

पाकिस्तान में कई जगह मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। कई शहरों में इस वजह से बिजली कभी गुल हो गई। इनमें कराची भी शामिल है। कराची में बिजली गुल होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोकल मीडिया के अनुसार हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई जगह 50 घंटे से ज़्यादा समय तक बिजली गुल रही। इसके बाद कराची में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया।
लोकल मीडिया के अनुसार कराची के अमीराबाद, बुस्तान सोसाइटी, यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड, मोइनाबाद और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने बिजली गुल होने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली गुल होने से परेशान निवासियों ने के-इलेक्ट्रिक कंपनी के कार्यालयों के बाहर धरना दिया और लोगों के द्वारा बार-बार की गई शिकायतों पर ध्यान न देने के लिए कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों ने मालिर में मेहरान डिपो मार्ग को ब्लॉक कर दिया, जिससे पीपुल्स बस सेवा ठप हो गई। इसके साथ ही लियाकत मार्केट की सड़कें भी बंद कर दी गईं, जिससे मॉडल कॉलोनी, जिन्ना एवेन्यू और आसपास की सड़कों पर भीषण जाम लग गया।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर शहर में बिजली की सप्लाई तुरंत बहाल नहीं की गई तो वो शहर के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोगों को बिजली के गुल होने से काफी परेशानी हो रही है।
पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश, जानलेवा बन गई है। कराची में मूसलाधार बारिश की वजह से पिछले दो दिन में करीब 17 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें बारिश के बाद आई बाढ़ में डूबने, इस वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं और बिजली का करंट लगने से हुई।