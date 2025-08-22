Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

कराची के लोगों ने 50 घंटे बिजली गुल होने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें की बंद

पाकिस्तान के कराची में 50 घंटे बिजली गुल होने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया।

भारत

Tanay Mishra

Aug 22, 2025

Karachi power outage
Karachi power outage (Photo - IANS)

पाकिस्तान में कई जगह मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। कई शहरों में इस वजह से बिजली कभी गुल हो गई। इनमें कराची भी शामिल है। कराची में बिजली गुल होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोकल मीडिया के अनुसार हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई जगह 50 घंटे से ज़्यादा समय तक बिजली गुल रही। इसके बाद कराची में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया।

किन इलाकों में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन?

लोकल मीडिया के अनुसार कराची के अमीराबाद, बुस्तान सोसाइटी, यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड, मोइनाबाद और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने बिजली गुल होने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली गुल होने से परेशान निवासियों ने के-इलेक्ट्रिक कंपनी के कार्यालयों के बाहर धरना दिया और लोगों के द्वारा बार-बार की गई शिकायतों पर ध्यान न देने के लिए कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की।

ये भी पढ़ें

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को CID ने किया गिरफ्तार, सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप
विदेश
Ranil Wickremesinghe

मेहरान डिपो मार्ग को किया ब्लॉक

प्रदर्शनकारियों ने मालिर में मेहरान डिपो मार्ग को ब्लॉक कर दिया, जिससे पीपुल्स बस सेवा ठप हो गई। इसके साथ ही लियाकत मार्केट की सड़कें भी बंद कर दी गईं, जिससे मॉडल कॉलोनी, जिन्ना एवेन्यू और आसपास की सड़कों पर भीषण जाम लग गया।

प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर शहर में बिजली की सप्लाई तुरंत बहाल नहीं की गई तो वो शहर के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोगों को बिजली के गुल होने से काफी परेशानी हो रही है।

दो दिन में करीब 17 लोगों की मौत

पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश, जानलेवा बन गई है। कराची में मूसलाधार बारिश की वजह से पिछले दो दिन में करीब 17 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें बारिश के बाद आई बाढ़ में डूबने, इस वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं और बिजली का करंट लगने से हुई।

ये भी पढ़ें

इज़रायल की हमास को धमकी – “अगर हथियार नहीं डाले और बंधकों को नहीं छोड़ा तो गाज़ा सिटी कर देंगे तबाह”
विदेश
Israel vows to destroy Gaza city

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

22 Aug 2025 04:33 pm

Hindi News / World / कराची के लोगों ने 50 घंटे बिजली गुल होने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें की बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.