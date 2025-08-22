Patrika LogoSwitch to English

विदेश

इज़रायल की हमास को धमकी – “अगर हथियार नहीं डाले और बंधकों को नहीं छोड़ा तो गाज़ा सिटी कर देंगे तबाह”

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। अब इज़रायल के विदेश मंत्री ने हमास को तबाही की धमकी दी है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 22, 2025

Israel vows to destroy Gaza city
Israel vows to destroy Gaza city (Representational Photo)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनी इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें हज़ारों हमास के आतंकी भी थे। इस युद्ध में अब इज़रायल ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने का फैसला लिया है। इज़रायल के इस फैसले से फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है और बड़ी संख्या में वो लोग गाज़ा सिटी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि इज़रायल की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए भी तैयार है। इसी बीच अब इज़रायल के विदेश मंत्री ने हमास को एक बड़ी धमकी दी है।

"अगर हथियार नहीं डाले और बंधकों को नहीं छोड़ा तो…."

इज़रायली विदेश मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने आज हमास को धमकी देते हुए कहा है कि ""अगर हमास ने हथियार नहीं डाले और बंधकों को नहीं छोड़ा तो हम गाज़ा सिटी तबाह कर देंगे।" काट्ज़ ने साफ कर दिया है कि हमास को इज़रायल की शर्तों पर युद्ध खत्म करना होगा नहीं तो उनकी सेना गाज़ा सिटी में तबाही मचा देगी।

हमले के लिए तैयार हैं इज़रायली टैंक्स

इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर हमले के लिए टैंक्स की तैनाती कर दी है। साथ ही 60 हज़ार रिज़र्व सैनिकों को भी बुला लिया है, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। गाज़ा सिटी में रह रहे लोगों में इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपना घर और शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।

सेना कर रही है आदेश का इंतज़ार

इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी पर कहर बरपाने के लिए सिर्फ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के आदेश का इंतज़ार कर रही है। नेतन्याहू जैसे ही इस कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल देंगे, इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी में तबाही मचा देगी।

