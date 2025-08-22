इज़रायल की हमास को धमकी – “अगर हथियार नहीं डाले और बंधकों को नहीं छोड़ा तो गाज़ा सिटी कर देंगे तबाह”

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनी इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें हज़ारों हमास के आतंकी भी थे। इस युद्ध में अब इज़रायल ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने का फैसला लिया है। इज़रायल के इस फैसले से फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है और बड़ी संख्या में वो लोग गाज़ा सिटी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि इज़रायल की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए भी तैयार है। इसी बीच अब इज़रायल के विदेश मंत्री ने हमास को एक बड़ी धमकी दी है।