‘उनके जाने का दुख नहीं’, अपनी सरकार को ब्रिटेन सांसद ने कोसा, कीर स्टार्मर को बताया इतिहास का सबसे खराब पीएम

ब्लैकमैन ने कहा कि एंडी बर्नहैम कभी बहुत मजबूत सांसद नहीं रहे और उन्होंने खुद भी माना है कि वह वेस्टमिंस्टर की राजनीति में सहज महसूस नहीं करते। उनके मुताबिक, देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो ठोस फैसले ले सके और परिणाम दे सके। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एंडी बर्नहैम इस भूमिका के लिए सही व्यक्ति हैं।