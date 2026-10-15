हूती विद्रोहियों ने 1 अक्टूबर से सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए 20 हमले

किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब के सबसे अहम एयरपोर्ट्स में हैं। देश की राजधानी में स्थित यह एयरपोर्ट हूतियों के हमलों में मुख्य निशाना रहा। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो सऊदी अरब की कार्रवाई के जवाब में ये हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों और अरामको (Aramco) तेल ठिकानों के साथ ही इस एयरपोर्ट की भी काफी अहमियत है। ऐसे में हूतियों के हमलों की वजह से समय-समय पर एयरपोर्ट का संचालन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और कई उड़ानें रद्द होती हैं। इससे सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान भी होता है। हूतियों के हमलों से एयरलाइन्स को भी नुकसान होता है और लोगों के मन में डर पैदा होता है।