“यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखना ही हमारा विकल्प” – क्रेमलिन

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 43 महीने पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला बरकरार है और इसमें जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में काफी तबाही मच चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल सपोर्ट की बदौलत यूक्रेनी सेना, रूसी सेना का सामना कर रही है और समय-समय पर रूसी इलाकों पर हवाई हमले भी। दुनियाभर के कई देश इस युद्ध पर विराम लगाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब इस युद्ध के विषय में क्रेमलिन (Kremlin) की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।