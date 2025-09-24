Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

“यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखना ही हमारा विकल्प” – क्रेमलिन

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में क्रेमलिन की तरफ से अब एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिमित्री पेस्कोव ने इस बारे में जानकारी दी है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 24, 2025

Dmitry Peskov
Dmitry Peskov (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 43 महीने पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला बरकरार है और इसमें जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में काफी तबाही मच चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल सपोर्ट की बदौलत यूक्रेनी सेना, रूसी सेना का सामना कर रही है और समय-समय पर रूसी इलाकों पर हवाई हमले भी। दुनियाभर के कई देश इस युद्ध पर विराम लगाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब इस युद्ध के विषय में क्रेमलिन (Kremlin) की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।

"यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखना ही हमारा विकल्प"

क्रेमलिन की तरफ से आज रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रतिक्रिया सामने आई है कि रूस के पास यूक्रेन के खिलाफ 2022 में शुरू किए गए युद्ध को जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव (Dmitry Peskov) ने कहा, "हम अपने हितों को सुनिश्चित करने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूक्रेन के खिलाफ अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रख रहे हैं।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Sept 2025 03:50 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:47 pm

Hindi News / World / “यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखना ही हमारा विकल्प” – क्रेमलिन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.