अब ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा करेंगे ट्रंप? सामने आया खलबली मचाने वाला प्लान! यूरोप की बढ़ी चिंता!

रणनीतिक स्थिति- अमेरिका का मानना है कि रूस से होने वाला कोई भी मिसाइल हमला हर स्थिति में ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगा। ऐसे में यहां विशाल एंटी मिसाइल रडार की मौजूदगी ( एक विशाल रडार प्रणाली अमेरिका यहां 1958 में पहले स्थापित कर चुका है ) और उसकी देखरेख अमेरिका का राष्ट्रीय हित है। हाल के दिनों में रूस और चीन की इस इलाके में बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है।