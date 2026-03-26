कुवैत में हिजबुल्लाह की साजिश नाकाम, 6 संदिग्ध गिरफ्तार, नेताओं की हत्या की थी प्लानिंग

ईरान-इजराइल तनाव के बीच यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष के बीच, ऐसे नेटवर्क देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर भी ध्यान दे रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-इजरायल के बीच चल रही तनावपूर्ण परिस्थितियों का स्थानीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।