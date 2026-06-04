‘भगोड़ा नहीं हूं मैं, राहुल गांधी क्यों करते हैं मुझ पर हमले?’, ललित मोदी ने साधा कांग्रेस सांसद पर निशाना

ललित ने आगे कहा, "मैं भगोड़ा नहीं हूं। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। तमाम बयानबाज़ी के बावजूद पिछले 17 सालों में मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी मामला साबित नहीं हुआ है। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आपको मुझे अदालत में ले जाना होगा। 17 सालों में आप मुझे अदालत में नहीं ले गए। तो आज आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? अगर कुछ होता, तो अब तक सामने आ चुका होता। पिछले 17 सालों में मैंने जो कुछ भी किया है, या कर सकता था, वह सब अब तक साफ हो चुका होता। इसीलिए मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है।"