लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, इंडोनेशिया के पासिरलांगु गांव में मरने वालों की संख्या पहुंची 16

इंडोनेशिया (Indonesia) में पिछले कुछ महीनों से मौसम कहर बरपा रहा है। देश में कई जगह बारिश से हाल बेहाल हैं। समय-समय पर मौसमी आपदाओं के मामले देखने को मिलते हैं। शनिवार को देश के पश्चिम जावा (West Java) प्रांत में स्थित बांडुंग (Bandung) शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित गांव पासिरलांगु (Pasirlangu) में मूसलाधार बारिश के बाद भीषण लैंडस्लाइड हो गया, जिससे तबाही मच गई।