‘अननोन-मैन’ का पाकिस्तान में एक और हमला, ‘धुरंधर’ स्टाइल में किया बड़े आतंकी लीडर को ढेर

बता दें अनवर ने ‘जैश-ए-मोहम्मद’ में अहम भूमिका निभाई थी और वह आतंकी संगठन के ऑपरेशन्स में एक्टिव रूप से शामिल था। इतना ही नहीं, पिछले साल मार्च में लश्कर का टॉप आतंकी अबू कताल उर्फ कताल सिंधी को झेलम सिंध में गोली मार दी गई थी। वह हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और कई हमलों से उसका नाम जुड़ा रहा। कताल पर आरोप है कि वह 2024 में जम्मू-कश्मीर के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 33 अन्य घायल हुए थे।