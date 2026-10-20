पहचान भारत की, सियासत कनाडा की: कैसे स्थानीय राजनीति में मजबूत हुए भारतीय मूल के नेता

राठौर का राजनीतिक सफर संघर्ष और लंबे अनुभव से जुड़ा रहा है। वह 1974 में महज 21 वर्ष की उम्र में भारत से कनाडा पहुंचे थे। इसके करीब दो दशक बाद, 1993 में उन्होंने विलियम्स लेक की नगर परिषद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक पार्षद के रूप में अपनी सेवाएं दीं। नगर परिषद में लंबे अनुभव के बाद वर्ष 2022 में वह पहली बार शहर के मेयर चुने गए। हालांकि, उनकी राजनीतिक राह हमेशा आसान नहीं रही। वर्ष 2014 और 2018 के चुनावों में उन्हें वॉल्ट कॉब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने राजनीतिक प्रयास जारी रखे। इस बार मिली जीत ने उनके राजनीतिक सफर को नई मजबूती दी है और लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे राठौर की स्थिति को और मजबूत किया है।