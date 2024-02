भारत से पंगा लेना पड़ा मालदीव को भारी, श्रीलंका से मदद लेने के लिए हुआ मजबूर

भारत से पंगा लेना पड़ा मालदीव को भारी, श्रीलंका से मदद लेने के लिए हुआ मजबूर

नई दिल्लीPublished: Feb 01, 2024 04:20:47 pm Submitted by: Tanay Mishra

Maldives Asking Sri Lanka For Help: भारत से पंगा लेना मालदीव को काफी भारी पड़ रहा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि उसे श्रीलंका से मदद मांगनी पड़ रही है।

Mohamed Muizzu