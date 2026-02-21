शख्स ने की रिपोर्टर से बदसलूकी, पुलिस ने सिखाया न भूलने वाला सबक

सोशल मीडिया के दौर में हर दिन अलग-अलग तरह के वीडियो सामने आते हैं। कई वीडियो वायरल हो जाते हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिनमें लोग बिना वजह दूसरों से बदसलूकी करते नजर आते हैं। हालांकि कई बार ऐसी हरकतों का अंजाम तुरंत मिल जाता है। ऐसा ही एक पुराण वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें एक शख्स ने रिपोर्टर से बदसलूकी की और कुछ ही देर में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।