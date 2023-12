अमेरिका में शख्स ने महिला और 3 बच्चों को गोली मारने के बाद की खुदखुशी, 4 लोगों की मौत

नई दिल्लीPublished: Dec 12, 2023 03:14:27 pm Submitted by: Tanay Mishra

Another Gun Violence Incident In US: अमेरिका में गन वॉयलेंस का एक और मामला सामने आया है। यह घटना लॉस वेगास शहर में हुई।

