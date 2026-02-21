शख्स कर रहा था आराम, अचानक भालू ने आकर उड़ाए होश

सोशल मीडिया पर इस वीडियो में एक शख्स अपने घर के फ्रंट यार्ड में बने पोर्च के नीचे लॉन्ग चेयर पर बैठा नजर आता है। वह बड़े आराम से किताब पढ़ रहा होता है और पूरी तरह आराम में दिखता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि कुछ ही पलों में उसका सामना किससे होने वाला है। तभी अचानक से एक भालू पोर्च के नीचे आ जाता है। शुरुआत में शख्स की नज़र उस पर नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही भालू थोड़ा आगे बढ़ता है, शख्स की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह घबरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि भालू कोई हमला नहीं करता और थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से चला जाता है।