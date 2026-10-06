मार्को रुबियो की दो टूक – ‘यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर नहीं हो रही कोई बात, हमारा लक्ष्य इस युद्ध को खत्म करना’

यूक्रेन काफी समय से नाटो का सदस्य बनना चाहता है। वो कई मौकों पर इस बारे में कह भी चुका है। हालांकि रूस इसके खिलाफ है क्योंकि दोनों देशों की बॉर्डर एक-दूसरे से लगती है और अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है, तो उसकी बॉर्डर पर नाटो के सैनिक तैनात हो जाएंगे। यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा ही चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि बॉर्डर पर नाटो के सैनिकों की तैनाती को रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की यह मुख्य वजह है। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की तरफ से अलग-अलग मौकों पर नाटो की सदयस्ता लेने से इनकार भी किया गया है, जिससे युद्ध को रोका जा सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी कई मौकों पर कहा है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि नाटो देशों ने अभी तक इस युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की काफी मदद की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाटो में 30 यूरोपीय देश और 2 नॉर्थ अमेरिकी देश शामिल हैं। नाटो के सभी मेंबर देश सैन्य मामलों में एक-दूसरे की मदद करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा नाटो में शामिल छोटे देशों को मिलता है।