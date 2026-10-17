17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मसूद पेज़ेशकियान का बड़ा बयान – ‘ईरान चाहता है ऐसी तकनीकी बढ़त, जिससे दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे’

Iran-US Conflict: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने बताया है कि उनका देश एक ऐसी चीज़ चाहता है जिससे दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे। क्या है वो चीज़? आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 17, 2026

Masoud Pezeshkian

मसूद पेज़ेशकियान (Photo - ANI)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच हुए युद्ध में ईरान ने भले ही डटकर अमेरिका का सामना किया, लेकिन तकनीकी रूप से पीछे होने की वजह से उसे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। अमेरिका तकनीकी रूप से काफी आगे है और इसका फायदा उसे युद्ध में हुआ। युद्ध के क्षेत्र में इसी तकनीकी मुद्दे पर अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) ने बड़ा बयान दिया है।

ईरान चाहता है ऐसी तकनीकी बढ़त, जिससे…

तेहरान के पास एस्लामशहर में स्थानीय शिक्षण संस्थानों के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए पेज़ेशकियान ने कहा कि ईरान देश ऐसी तकनीकी बढ़त चाहता है जिससे कोई भी दुश्मन उनके देश पर हमला करने की हिम्मत न करे। पेज़ेशकियान ने तकनीकी बढ़त के महत्व का ज़िक्र करते हुए कहा, "मिसाइल निर्माण समेत उन्नत तकनीकों में ईरान की हालिया उपलब्धियाँ देश के मानव संसाधनों और वैज्ञानिक क्षमताओं की अहमियत को दर्शाती हैं। हालांकि हम मौजूदा स्थिति से कहीं बेहतर कर सकते हैं, जिससे ईरान ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहाँ कोई भी दुश्मन उस पर हमला करने की हिम्मत न करे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्षम लोगों को तैयार करने में शिक्षा एक बुनियादी भूमिका निभाती है।”

बम और मिसाइल नहीं कर सकते सरेंडर के लिए मजबूर

पेज़ेशकियान ने कुछ दिन पहले एक भाषण के दौरान साफ कर दिया कि किसी भी देश को बम और मिसाइल के दम पर डराकर सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार पेज़ेशकियान ने अपने भाषण के दौरान कहा, “आप बम और मिसाइल के ज़रिए किसी देश को घुटने टेकने और सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बंटे हुए हैं और अंदर से विभाजित हैं, तो दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हमें राष्ट्रीय एकजुटता को मज़बूत करने का रास्ता ढूंढना होगा, जिससे हम आने वाली मुश्किलों का सामना एक साथ मिलकर कर सकें।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका से युद्ध शुरू होने के समय से ही ईरान का रुख साफ रहा है कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Oct 2026 04:09 pm

Published on:

17 Oct 2026 03:58 pm

Hindi News / World / मसूद पेज़ेशकियान का बड़ा बयान – ‘ईरान चाहता है ऐसी तकनीकी बढ़त, जिससे दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

एक मोर्चे पर भी जंग तो पूरे क्षेत्र में आग: खतीबजादेह की दो टूक, तेहरान को अस्थायी युद्धविराम कबूल नहीं

Iran deputy foreign minister
विदेश

भारत के 4 पड़ोसी देश भुखमरी से बेहाल, टॉप-10 की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल

Pakistan Hunger Crisis
विदेश

सऊदी अरब के तट पर जहाज पर RPG से हमला, सभी नाविकों की बचाई गई जान

Tanker attacked
विदेश

इमरान खान पर पाकिस्तान छोड़ने का दबाव? विपक्षी नेता का दावा- नवाज और बेनजीर जैसा समझौता थोप रही सरकार

pakistan former prime minister
विदेश

सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों को ईरान की मदद, इजरायल से सहायता लेने पर क्या बोले नेतन्याहू

Yemen Houthi Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.