मसूद पेज़ेशकियान का बड़ा बयान – ‘ईरान चाहता है ऐसी तकनीकी बढ़त, जिससे दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे’

पेज़ेशकियान ने कुछ दिन पहले एक भाषण के दौरान साफ कर दिया कि किसी भी देश को बम और मिसाइल के दम पर डराकर सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार पेज़ेशकियान ने अपने भाषण के दौरान कहा, “आप बम और मिसाइल के ज़रिए किसी देश को घुटने टेकने और सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बंटे हुए हैं और अंदर से विभाजित हैं, तो दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हमें राष्ट्रीय एकजुटता को मज़बूत करने का रास्ता ढूंढना होगा, जिससे हम आने वाली मुश्किलों का सामना एक साथ मिलकर कर सकें।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका से युद्ध शुरू होने के समय से ही ईरान का रुख साफ रहा है कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेगा।