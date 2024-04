US Presidential Elections 2024 : अमरीका में चुनाव से पहले NRI नागरिकता के लिए आई यह खुशखबरी

US Presidential Elections News in Hindi : आजकल लोगों में अमरीका जाने और वहां जा कर बसने का चार्म है। अधिकतर लोग अमरीका जा रहे हैं। अधिकतर भारतीयों के अमरीका ( America) जाने और वहां बसने से अमरीका में भारतीयों की तादाद में इजाफा हो गया है। यही वजह है कि अमरीका ने सबसे ज्यादा भारतीयों को नागरिकता ( Citizenship of Indians) दी है।

US Presidential Elections News in Hindi : आजकल लोगों में पढ़ाई या जॉब करने के लिए यूएस (US) जाने और वहां जा कर बसने का जबरदस्त क्रेज है। जिसे देखो, वह अमरीका जा रहा हैं अधिकतर भारतीयों के अमरीका जाने और वहां बसने ( US Citizenship )से अमरीका में भारतीयों की संख्या में इजाफा हो गया है। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Elections)से पहले आई खुशखबरी यह है कि अमरीका ने सबसे ज्यादा भारतीयों को नागरिकता दी है।

भारतीय आधिकारिक तौर पर अमरीकी नागरिक बने

Indian Diaspora News in Hindi : ( American Presidential Elections)से पहले आई खुशखबरी यह है कि अमरीका ने सबसे ज्यादा भारतीयों को नागरिकता दी है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमरीकी नागरिक बन गए। इस तरह 2022 में जिन देशों के लोगों को अमरीकी नागरिकता ( American Citizenship )मिली है, उनकी संख्या में मेक्सिको के बाद भारत के नागरिक दूसरे नंबर पर रहे। अमरीकी जनगणना ब्यूरो के अमरीकी सामुदायिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में विदेशी मूल के अनुमानित चार करोड़ 60 लाख लोग अमरीका में रह रहे थे, जो अमरीका की कुल 33 करोड़ 30 लाख आबादी का लगभग 14 प्रतिशत है। मेक्सिको के बाद भारत के लोगों को सबसे अधिक नागरिकता

Latest NRI News in Hindi : 'यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी' (अमरीकी नागरिकता नीति) पर 'कांग्रेशनल अनुसंधान सेवा' की वित्त वर्ष 2022 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में 9,69,380 व्यक्ति अमरीकी नागरिक बने। रिपोर्ट में कहा गया है कि, 'अमरीकी नागरिकता पाने वाले लोगों में मेक्सिको में पैदा हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके बाद भारत, फिलीपीन, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के लोगों को सर्वाधिक संख्या में अमेरिकी नागरिकता मिली।' सन 2022 में इतने लोगों को मिली अमरीकी नागरिकता देश – कुल नागरिकता संख्या मैक्सिको – 1,28,878 भारत – 65,960 फिलीपींस – 53,413 क्यूबा – 46,913 डोमिनिकन गणराज्य – 34,525 वियतनाम – 33,246 चीन – 27,038 अमरीका में 2,831,330 भारतीय Overseas Indians News in Hindi : रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक विदेशी मूल के अमरीकी नागरिकों में भारत के लोगों की संख्या 2,831,330 थी जो कि मेक्सिको के (10,638,429) के बाद दूसरी सर्वाधिक संख्या है। इसके बाद इस सूची में चीन (2,225,447) का नंबर है।