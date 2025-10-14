Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 64 लोगों की मौत, 200 पार पहुंच सकता है आंकड़ा

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। इस वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2025

Torrential rains in Mexico

Torrential rains and floods in Mexico (Photo - Video screenshot)

इस साल मूसलधार बारिश और बाढ़ ने कई देशो में हाहाकार मचाया है। इससे जान-माल का भारी नुकसान देखने को मिला है। इन देशों में मैक्सिको (Mexico) भी है। मैक्सिको में कुछ दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के कारण मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने कहर बरपा दिया, जिससे अफरातफरी मच गई।

मरने वालों की संख्या पहुंची 64

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण मरने वालों की संख्या 64 पहुंच चुकी है, जिसकी आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा पुष्टि भी हो गई है। संबंधित अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या 200 पार भी पहुंच सकती है।

65 लोग अभी भी लापता

बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में 65 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें परेशानी आ रही है।

घरों और कई इमारतों को पहुंचा नुकसान

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और इसके बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस वजह से करीब 1,00,000 घर प्रभावित हुए, जिनमें से कई नदियों के पास होने की वजह से पूरी तरह तबाह हो गए। करीब 308 स्कूल और 59 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। करीब 3,20,000 लोग बिजली से वंचित हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Oct 2025 10:19 am

Published on:

14 Oct 2025 10:14 am

Hindi News / World / मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 64 लोगों की मौत, 200 पार पहुंच सकता है आंकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वैज्ञानिकों का दावा, डिप्रेशन का कारण दिमाग की सिर्फ दो कोशिकाओं से जुड़ा

Human brain cells
विदेश

चांद-मंगल तक पहुंचना होगा आसान, एलन मस्क की SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग सफल

Starship Launching
विदेश

पीयूष गोयल ने की अनीता आनंद से मुलाकात, भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

Piyush Goyal meets Anita Anand
विदेश

पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का किया स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की भी की तारीफ

Israeli PM Benjamin Netanyahu, Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

Afghanistan-Pakistan Clash: अफगानी हमलों से दहल उठा पाक, कहा- अब स्थिति ऐसी है कि किसी भी वक्त…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.