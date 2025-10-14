मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 64 लोगों की मौत, 200 पार पहुंच सकता है आंकड़ा

Torrential rains and floods in Mexico (Photo - Video screenshot)
इस साल मूसलधार बारिश और बाढ़ ने कई देशो में हाहाकार मचाया है। इससे जान-माल का भारी नुकसान देखने को मिला है। इन देशों में मैक्सिको (Mexico) भी है। मैक्सिको में कुछ दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के कारण मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने कहर बरपा दिया, जिससे अफरातफरी मच गई।
मैक्सिको में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण मरने वालों की संख्या 64 पहुंच चुकी है, जिसकी आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा पुष्टि भी हो गई है। संबंधित अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या 200 पार भी पहुंच सकती है।
बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में 65 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें परेशानी आ रही है।
मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और इसके बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस वजह से करीब 1,00,000 घर प्रभावित हुए, जिनमें से कई नदियों के पास होने की वजह से पूरी तरह तबाह हो गए। करीब 308 स्कूल और 59 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। करीब 3,20,000 लोग बिजली से वंचित हो गए हैं।
