मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 64 लोगों की मौत, 200 पार पहुंच सकता है आंकड़ा

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और इसके बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस वजह से करीब 1,00,000 घर प्रभावित हुए, जिनमें से कई नदियों के पास होने की वजह से पूरी तरह तबाह हो गए। करीब 308 स्कूल और 59 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। करीब 3,20,000 लोग बिजली से वंचित हो गए हैं।