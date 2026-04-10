ईरान ने जिस F-15E विमान को गिराया, क्या उसका मलबा अमेरिका को वापस देना जरूरी? क्या कहता है नियम?

Iran-Israel Conflict: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने एक नया और अहम मोड़ ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों के युद्धविराम की घोषणा करते हुए दावा किया है कि यह फैसला उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लिया है। इस बीच, संघर्ष से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिनमें अमेरिका को हुए नुकसान और ईरान के दावों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इसी घटनाक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है, अगर किसी देश का सैन्य विमान दूसरे देश में गिरता है, तो उसके मलबे पर आखिर किसका अधिकार होता है?