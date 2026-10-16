सऊदी अरब के पास सेना ने मार गिराई मिसाइलें और ड्रोन्स, अल-मजज़र जिले में आगे बढ़ी यमनी सेना

हूती विद्रोहियों (Houthis) और यमन (Yemen) की सरकारी सेना के बीच जंग बढ़ती ही जा रही है है। सऊदी अरब (Saudi Arabia) की सेना भी हूतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके जवाब में हूती विद्रोही भी सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। हूतियों ने पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब को कई बार दहलाया है, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने भी कार्रवाई की है। हालांकि हूतियों के हमलों की वजह से सऊदी अरब में जान-माल का नुकसान भी हुआ है। आज एक बार फिर हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे, लेकिन उनका यह हमला नाकाम कर दिया गया।