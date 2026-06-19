Mojtaba Khamenei: अमेरिका-ईरान समझौते पर मोजतबा खामेनेई की पहली प्रतिक्रिया, बोले- ‘कुछ आपत्तियां थीं, फिर भी दी मंजूरी’

Iran US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम और समझौते को लेकर अब ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समझौते को लेकर उनके मन में शुरुआत से ही कुछ सवाल और संदेह थे, लेकिन देश के शीर्ष नेतृत्व और सुरक्षा अधिकारियों के भरोसे के बाद उन्होंने इसे मंजूरी देने का फैसला किया। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में युद्ध समाप्त करने और आगे की बातचीत का रास्ता खोलने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए खामेनेई ने बताया कि उन्होंने इस फैसले को हल्के में नहीं लिया था।