देश चलाने में असमर्थ है मोजतबा खामेनेई, खुफिया रिपोर्ट्स का दावा

पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद मार्च में मोजतबा को सुप्रीम लीडर बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद से वे सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखे। सिर्फ उनके नाम पर टीवी पर कुछ बयान पढ़े गए। एक वीडियो में उन्हें दिखाया गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो एआई से बनाया गया वीडियो हो सकता है।