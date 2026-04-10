सीज़फायर के बाद मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान, पिता की हत्या का बदला लेने की खाई कसम

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच दो हफ्ते का सीज़फायर होने से युद्ध रुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी इसकी पुष्टि की है और इज़रायल (Israel) ने भी ईरान पर हमले रोक दिए हैं। हालांकि लेबनान (Lebanon) पर इज़रायली हमलों जारी हैं। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कहा है कि वह हिज़बुल्लाह (Hezbollah) को खत्म करने के लिए हमले जारी रखेंगे। वहीं ईरान समेत कई देश लेबनान में सीज़फायर की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिलें में अमेरिका में अगले हफ्ते दोनों पक्षों में बातचीत हो सकती है। इसी बीच अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने एक बड़ी बात कह दी है।