नासा ने रचा इतिहास, आर्टेमिस II मिशन किया लॉन्च, 54 साल बाद फिर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे इंसान

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने लंबे अंतराल के बाद मानव मिशन को चंद्रमा की दिशा में भेजकर इतिहास रच दिया है है। यह मिशन 2 अप्रैल को सुबह 4:05 बजे लॉन्च हुआ। इसे भविष्य के चंद्र अभियान और चांद पर मनुष्य के बसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) ओरियन स्पेसक्राफ्ट में चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हो गया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री फिलहाल पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में परीक्षण पूरा कर रहे हैं और अगले चरण में चंद्रमा की ओर बढ़ेंगे। यह मिशन न केवल तकनीकी परीक्षण है बल्कि भविष्य के लूनर लैंडिंग मिशनों की तैयारी भी है।