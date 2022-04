नवाज शरीफ ईद के बाद लौट रहे पाकिस्तान, PM शहबाज ने दिया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश

Nawaz Shariff will Return Pakistan : पाकिस्तान का पीएम पद संभालते ही शाहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जुट गए हैं। उन्होंने तत्काल एक्शन के तहत नवाज शरीफ के लिए डिप्लमैटिक पासपोर्ट जारी करने के आदेश भी दिए हैं।

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अपने भाई की वतन वापसी के लिए तत्काल राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईद के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं। कई राजनीतिक एक्स्पर्ट्स का मानना है कि शाहबाज केवल कुर्सी पर बैठे होंगे लेकिन सत्ता की चाभी नवाज शरीफ के हाथ में होगी।

