शादी करने में भी पीछे नहीं शाहबाज शरीफ, बीवी के लिए बना दिया था 'हनी ब्रिज'

बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले शाहबाज ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। उनके राजनीतिक जीवन को लेकर तो कई चर्चाएं हैं परंतु क्या आप जानते हैं वो निजी जीवन में शाही तरीके से रहते हैं। वो अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।

पाकिस्तान में सेना के बल पर सत्ता में आए इमरान खान की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज ने आज पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बात करें शाहबाज शरीफ की निजी ज़िंदगी के बारे में तो वो इमरान खान से दो कदम आगे हैं या यूं कहें शादियों के मामले में उनका अंदाज भी शाही है। अपनी बेगम को जल्दी घर ले जाने के लिए शाहबाज द्वारा फ्लाईओवर बनवाने की कहानी भी मशहूर है।

