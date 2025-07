MRI मशीन ने अंदर खींच कर ले ली जान, 61 साल के व्यक्ति की मौत, गले में थी 9 किलो की चेन

MRI accident death New York: न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित वेस्टबरी के नासाउ ओपन एमआरआई सेंटर में एक दिल दहला देने वाली घटना (MRI accident death New York) सामने आई है। 61 वर्षीय कीथ मैकएलिस्टर की मौत (MRI accident New York)एक सक्रिय MRI मशीन में चुंबक के ​खींचने के​ कारण (MRI magnetic death) से हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ मेडिकल सेंटर आए थे, जहां उनकी पत्नी का घुटने का स्कैन चल रहा था। कीथ ने 9 किलो वजनी धातु की चेन पहन रखी थी, जिसे वह नियमित रूप से वेट ट्रेनिंग में उपयोग करते थे। दुर्भाग्य से, वह MRI रूम में सक्रिय मशीन के पास पहुंच गए और वही चेन उनके लिए जानलेवा साबित हुई। यह हादसा मेडिकल प्रोटोकॉल और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।