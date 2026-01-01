क्या पुतिन की हत्या कराना चाहते थे जेलेंस्की? भारी बवाल के बाद अमेरिका ने बताई असली बात!

डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमिर जेलेस्की। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)
रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर की रात को नोवगोरोद में स्थित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। उनका यह भी दावा था कि यूक्रेन की मंशा पुतिन की हत्या थी।
वहीं, रूसी दावे को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन ऑपरेशन में पुतिन या उनके किसी भी आवास को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की।
खुफिया जानकारी से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, पुतिन पर किसी भी हमले की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, इस मामले में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
अधिकारी ने आगे कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह तय किया है कि यूक्रेन पुतिन के देश के आवास के समान ही बड़े क्षेत्र में स्थित एक सैन्य लक्ष्य पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके बहुत करीब नहीं।
उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एक संपादकीय का लिंक शेयर करके रूस के आरोप को खारिज कर दिया है। इस पोस्ट के बाद CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने ट्रंप को खुफिया समीक्षा के बारे में अपडेट किया।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सैटेलाइट इमेज, रडार कवरेज और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन सहित कई तरह के उपकरणों के माध्यम से रूस के अंदर के घटनाक्रम पर नजर रखती हैं।
ट्रंप ने पहले पत्रकारों से कहा था कि वह बहुत गुस्से में थे, जब पुतिन ने एक फोन बातचीत के दौरान कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने उनके आवास को निशाना बनाया था, जिसे डोलगिये बोरोडी या लॉन्ग बियर्ड्स के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर-पश्चिमी रूस में एक झील के किनारे स्थित है।
उधर, यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के अंदर कुछ तोड़फोड़ और हत्या के अभियानों की जिम्मेदारी स्वीकार की है, लेकिन पुतिन या उनके आवास को निशाना बनाने के किसी भी प्रयास से दृढ़ता से इनकार किया है।
यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी नेता पर आरोप लगाया है कि वह इस आरोप का इस्तेमाल वाशिंगटन और कीव के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने और अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति वार्ता में यूक्रेन के प्रभाव को कमजोर करने के बहाने के रूप में कर रहे हैं।
