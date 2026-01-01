क्या पुतिन की हत्या कराना चाहते थे जेलेंस्की? भारी बवाल के बाद अमेरिका ने बताई असली बात!

रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर की रात को नोवगोरोद में स्थित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। उनका यह भी दावा था कि यूक्रेन की मंशा पुतिन की हत्या थी।