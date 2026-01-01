1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या पुतिन की हत्या कराना चाहते थे जेलेंस्की? भारी बवाल के बाद अमेरिका ने बताई असली बात!

रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने पुतिन के नोवगोरोद आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन पुतिन की हत्या चाहता था। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 01, 2026

डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमिर जेलेस्की। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)

रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर की रात को नोवगोरोद में स्थित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। उनका यह भी दावा था कि यूक्रेन की मंशा पुतिन की हत्या थी।

वहीं, रूसी दावे को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन ऑपरेशन में पुतिन या उनके किसी भी आवास को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की।

पुतिन पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले

खुफिया जानकारी से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, पुतिन पर किसी भी हमले की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, इस मामले में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

अधिकारी ने आगे कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह तय किया है कि यूक्रेन पुतिन के देश के आवास के समान ही बड़े क्षेत्र में स्थित एक सैन्य लक्ष्य पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके बहुत करीब नहीं।

ट्रंप ने क्या कहा?

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एक संपादकीय का लिंक शेयर करके रूस के आरोप को खारिज कर दिया है। इस पोस्ट के बाद CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने ट्रंप को खुफिया समीक्षा के बारे में अपडेट किया।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ​​सैटेलाइट इमेज, रडार कवरेज और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन सहित कई तरह के उपकरणों के माध्यम से रूस के अंदर के घटनाक्रम पर नजर रखती हैं।

ट्रंप ने पहले पत्रकारों से कहा था कि वह बहुत गुस्से में थे, जब पुतिन ने एक फोन बातचीत के दौरान कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने उनके आवास को निशाना बनाया था, जिसे डोलगिये बोरोडी या लॉन्ग बियर्ड्स के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर-पश्चिमी रूस में एक झील के किनारे स्थित है।

यूक्रेन ने क्या कहा?

उधर, यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के अंदर कुछ तोड़फोड़ और हत्या के अभियानों की जिम्मेदारी स्वीकार की है, लेकिन पुतिन या उनके आवास को निशाना बनाने के किसी भी प्रयास से दृढ़ता से इनकार किया है।

यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी नेता पर आरोप लगाया है कि वह इस आरोप का इस्तेमाल वाशिंगटन और कीव के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने और अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति वार्ता में यूक्रेन के प्रभाव को कमजोर करने के बहाने के रूप में कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

01 Jan 2026 10:38 am

Hindi News / World / क्या पुतिन की हत्या कराना चाहते थे जेलेंस्की? भारी बवाल के बाद अमेरिका ने बताई असली बात!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘हमें युद्ध का अंत चाहिए, यूक्रेन का नहीं’, नए साल पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, हम थक चुके…

विदेश

नौकरियों में कटौती के साथ की 2026 की शुरुआत, UN का बजट 3.45 बिलियन डॉलर हुआ कम

Zelensky UNGA Speech
विदेश

अब चिट्ठी से नहीं मिलेंगे संदेश, 400 साल पुरानी डाक सेवा बंद, लोगों ने लाल डिब्बों को मुंहमांगी कीमतों पर खरीदा

विदेश

Jaishankar Handshake: खालिदा जिया अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिलाने के गहरे मायने और भारत-बांग्लादेश कनेक्शन

Jaishankar Handshake Pakistan Asembly Speaker
विदेश

Video; वीडियो में बांग्लादेश की साजिश उजागर: हादी के कथित हत्यारे ने दुबई से किया खुलासा

Usman Hadi murder Masood Video
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.