Pak-Afg Tension: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में तनाव बरकरार, लेकिन दोनों देशों ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की मानी यह बात

इस संघर्षविराम की घोषणा से एक दिन पहले अफगान अधिकारियों ने काबुल में पाकिस्तान पर घातक हमले का आरोप लगाया। अफगान उप-प्रवक्ता हम्दुल्लाह फित्रात ने बताया कि एक नशामुक्ति केंद्र पर रात में बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 400 लोग मारे गए और लगभग 250 घायल हुए। इस हमले ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया और कड़ी निंदा भी हुई।