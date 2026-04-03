अफगानिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप, कई ठिकाने तबाह, 3 सैनिकों की मौत

विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के पीछे मुख्य वजह आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे उग्रवादी संगठनों को शरण दे रही है, जो पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं। हालांकि, अफगान तालिबान इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। उनका कहना है कि वे किसी भी आतंकी संगठन को अपनी जमीन पर पनाह नहीं देते और टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मामला है।