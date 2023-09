यूएई के नक्शे में PoK को भारत का हिस्सा बताने से नाराज़ हुआ पाकिस्तान, कही यह बात..

यूएई के नक्शे में PoK को भारत का हिस्सा बताने से नाराज़ हुआ पाकिस्तान, कही यह बात..

नई दिल्लीPublished: Sep 16, 2023 12:07:08 pm Submitted by: Tanay Mishra

Pakistan Got Angry Over UAE Showing PoK In India: यूएई ने हाल ही में भारत के नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया है। इससे पाकिस्तान नाराज़ हो गया है।

UAE shares new map of India with PoK as integral part of it